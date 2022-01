Cartelle esattoriali | stop all’aggio sui pagamenti | cosa cambia nel 2022

Leggi su quifinanza

(Di martedì 18 gennaio 2022) Niente più oneri di riscossione sui carichi affidati al Fisco a partire dal 1° gennaio. Un provvedimento del direttore dell`Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che recepisce le novità introdotte dalla legge di Bilancio, ovvero l’addiodunque alla somma a carico del debitore a copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione. Gli oneri di gestione saranno a carico dello Stato, così come previsto dalla legge di Bilancio, rendendo di fatto lemeno onerose per il debitore. Fisco, cos’è l’aggio di riscossione L’aggio è la remunerazione che l’Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione per ogni cartella. Anche se non si tratta della voce più onerosa in una cartella esattoriale, resta ...