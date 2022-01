Cartelle esattoriali | addio all’aggio | cosa cambia nel 2022

Leggi su leggioggi

(Di martedì 18 gennaio 2022) Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaioviene approvato il nuovo modello delleche l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per lerelative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio. Il nuovo modello recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio, ovvero l’, la somma a carico del debitore a copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione. Gli oneri di gestione saranno quindi a carico dello Stato, rendendo di fatto lepiù leggere per il debitore. Restano comunque le quote a titolo di spese esecutive e quelle a titolo di spese di notifica. Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutte le ...