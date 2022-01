Carta del papà single rifiutata – la donna dietro di lui non vuole lasciarlo andare senza cibo, gli paga il conto (Di martedì 18 gennaio 2022) Al momento ci sono tantissimi problemi nel mondo. Ci sono tante persone che faticano ad andare avanti ed è più importante che mai cogliere l’opportunità di aiutare gli altri. Come nel caso di questa donna, che ha ascoltato la voce che le diceva di aiutare l’estraneo nei guai in questo periodo così difficile. Alla fine si è resa conto che tutto avviene per un motivo. Una donna di nome Sara Fleming gestisce un blog che si chiama Pacis in the Gutter, nel quale parla di storie di fede. “Io sono una figlia di Dio. E adoro scrivere,” dice la sua biografia. “Inoltre amo le storie. Specialmente storie vere di come Dio sistemi le cose rotte o malandate.” Ma di recente, una di quelle storie miracolose è capitata a lei. Nel novembre 2020, circa due settimane prima del Ringraziamento, Sara era a fare la spesa ... Leggi su it.newsner (Di martedì 18 gennaio 2022) Al momento ci sono tantissimi problemi nel mondo. Ci sono tante persone che faticano adavanti ed è più importante che mai cogliere l’opportunità di aiutare gli altri. Come nel caso di questa, che ha ascoltato la voce che le diceva di aiutare l’estraneo nei guai in questo periodo così difficile. Alla fine si è resache tutto avviene per un motivo. Unadi nome Sara Fleming gestisce un blog che si chiama Pacis in the Gutter, nel quale parla di storie di fede. “Io sono una figlia di Dio. E adoro scrivere,” dice la sua biografia. “Inoltre amo le storie. Specialmente storie vere di come Dio sistemi le cose rotte o malandate.” Ma di recente, una di quelle storie miracolose è capitata a lei. Nel novembre 2020, circa due settimane prima del Ringraziamento, Sara era a fare la spesa ...

