Caro bollette e nuovi ristori sul tavolo del governo giovedì: le imprese chiedono risposte (Di martedì 18 gennaio 2022) Riflettori ancora puntati su Caro energia e ristori, due emergenze create dalla pandemia ed alimentate dal doffondersi delle nuove varianti di Covid-19. Entrambi i temi sul tavolo del CdM giovedì, 20 gennaio 2022, con un intervento contenuto nell'ordine di 1-2 miliardi a favore delle attività che sono state più colpite dalle nuove restrizioni indotte con l'obbligo del Super Green Pass e con la limitazione degli assembramenti. Capitolo ristori Fra i temi più urgenti quello che concerne i ristori per le attività colpite dalla nuova ondata della pandemia. Contributi potrebbero essere stanziati per discoteche, impianti sportivi, attività culturali e turismo, ma anche fiere ed altre attività colpite dalla nuova ondata di contagi di Omicron. Gli aiuti per le imprese, che ...

