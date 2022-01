Caro bollette, Cingolani: "Lavoriamo a un taglio dell'Iva" (Di martedì 18 gennaio 2022) Tra le misure allo studio contro il Caro bollette c'è un taglio dell'Iva, oltre ai 700 - 800 milioni dalle risorse aggiuntive delle aste di CO2. Lo ha detto il ministro della Transizione energetica, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 gennaio 2022) Tra le misure allo studio contro ilc'è un'Iva, oltre ai 700 - 800 milioni dalle risorse aggiuntivee aste di CO2. Lo ha detto il ministroa Transizione energetica, ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “È necessario intervenire subito, con uno scostamento di bilancio urgente, perché la stangata lega… - marattin : A Sky Economia. Una bella puntata: il caro-bollette, lo scostamento, la tassazione di chi sta guadagnando dal caro-… - Azione_it : La questione ambientale viene spesso affrontata con approcci ideologici e semplicistici, come fosse una cosa lontan… - news_forlicesen : Caro bollette, Morrone (Lega): 'Non è emergenza di oggi, superare certi 'no' del green ideologico'… - MatteoGiordan1 : @65_virna @a_meluzzi A noi , nonostante il caro bollette , ci scalano in automatico circa 10 euro al mese per pagare persone come questo! -