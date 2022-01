Cantante ceca prende il Covid volontariamente e muore (Di martedì 18 gennaio 2022) . Il figlio della donna incolpa il movimento No Vax per quanto accaduto Hana Horká, membro della band folk ceca Asonance, è deceduta a causa del Covid. La donna, 57 anni, aveva deciso di contrarre volontariamente il Covid per ottenere il green pass ed evitare la vaccinazione. A dare la notizia della morte della Cantante è stato il figlio Jan Rek, che sui social ha utilizzato parole forti per raccontare l’accaduto. Il Corriere della Sera riporta le parole del figlio della donna, che si è scagliato conto i No-Vax, per lui responsabili delle decisioni della madre. Il post è stato poi cancellato, ma i giornali locali sono riusciti a copiarlo: «Avete plagiato mia madre, che ha basato tutte le sue argomentazioni sulle vostre teorie. Vi disprezzo, siete uno spreco assoluto». Leggi anche: SCOMPARSA AGATA ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 gennaio 2022) . Il figlio della donna incolpa il movimento No Vax per quanto accaduto Hana Horká, membro della band folkAsonance, è deceduta a causa del. La donna, 57 anni, aveva deciso di contrarreilper ottenere il green pass ed evitare la vaccinazione. A dare la notizia della morte dellaè stato il figlio Jan Rek, che sui social ha utilizzato parole forti per raccontare l’accaduto. Il Corriere della Sera riporta le parole del figlio della donna, che si è scagliato conto i No-Vax, per lui responsabili delle decisioni della madre. Il post è stato poi cancellato, ma i giornali locali sono riusciti a copiarlo: «Avete plagiato mia madre, che ha basato tutte le sue argomentazioni sulle vostre teorie. Vi disprezzo, siete uno spreco assoluto». Leggi anche: SCOMPARSA AGATA ...

