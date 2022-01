Cantante ceca no vax annuncia di essersi contagiata volontariamente: muore di Covid a 57 anni (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel suo ultimo post su Facebook annunciava soddisfatta di aver contratto intenzionalmente il coronavirus. Così, una volta guarita, avrebbe potuto vivere senza restrizioni e senza doversi vaccinare. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel suo ultimo post su Facebookva soddisfatta di aver contratto intenzionalmente il coronavirus. Così, una volta guarita, avrebbe potuto vivere senza restrizioni e senza doversi vaccinare. ...

