Cantante ceca muore per Covid, contratto intenzionalmente, per non vaccinarsi (Di martedì 18 gennaio 2022) La Cantante ceca Hana Horká è deceduta a causa del Covid, contratto intenzionalmente, così da non doversi vaccinare. La sua band - gli Asonance, un gruppo folk - non ha voluto rivelare la causa della morte nel necrologio sul proprio sito. Nei giorni scorsi era stata la stessa 57enne artista a rivelare di essere stata contagiata attraverso la sua pagina Facebook, spiegando che ora sarebbe potuta andare di nuovo a teatro, al cinema o in vacanza. A piangere la Horká è il figlio Jan Rek che, sempre sui social, si è scagliato contro alcuni esponenti dei movimenti anti-vax per aver messo in dubbio la gravità della pandemia, spingendo così la madre a fare quello che poi avrebbe fatto. “Avete plagiato mia madre, che ha basato tutte le sue argomentazioni sulle vostre teorie. Vi disprezzo, siete uno spreco ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) LaHana Horká è deceduta a causa del, così da non doversi vaccinare. La sua band - gli Asonance, un gruppo folk - non ha voluto rivelare la causa della morte nel necrologio sul proprio sito. Nei giorni scorsi era stata la stessa 57enne artista a rivelare di essere stata contagiata attraverso la sua pagina Facebook, spiegando che ora sarebbe potuta andare di nuovo a teatro, al cinema o in vacanza. A piangere la Horká è il figlio Jan Rek che, sempre sui social, si è scagliato contro alcuni esponenti dei movimenti anti-vax per aver messo in dubbio la gravità della pandemia, spingendo così la madre a fare quello che poi avrebbe fatto. “Avete plagiato mia madre, che ha basato tutte le sue argomentazioni sulle vostre teorie. Vi disprezzo, siete uno spreco ...

Advertising

Corriere : Cantante ceca prende volontariamente il Covid per non fare il vaccino. E poi muore - ontoxy : RT @HuffPostItalia: Cantante ceca muore per Covid, contratto intenzionalmente, per non vaccinarsi - HuffPostItalia : Cantante ceca muore per Covid, contratto intenzionalmente, per non vaccinarsi - mariuccia12345 : RT @Corriere: Cantante ceca prende volontariamente il Covid per non fare il vaccino. E poi muore - ClaudioFacchin5 : RT @Corriere: Cantante ceca prende volontariamente il Covid per non fare il vaccino. E poi muore -