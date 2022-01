Campionati studenteschi | proroga apertura piattaforma al 31 gennaio Nota

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il ministero dell'Istruzione, con92 del 17, ha disposto ladi due settimane per l’dellainformatica per l'iscrizione per la pratica sportiva per l’anno scolastico 2021/2022 e al progetto tecnico per la partecipazione ai. L'articolo .