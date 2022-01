Caldaie e condizionatori | installazione e assistenza tecnica a Roma | tutti i servizi customer care di Sirotec

(Di martedì 18 gennaio 2022) Dediagli impianti termici un’attenta manutenzione periodica, sia che si tratti di riscaldamento a gas sia nel caso dei climatizzatori è fondamentale per garantire comfort, risparmio e sicurezza, 18 gennaio 2022.Sappiamo bene quanto sia fondamentale dediagli impianti termici un’attenta manutenzione periodica, sia che si tratti di riscaldamento a gas sia nel caso dei climatizzatori. Affidarsi a dei professionisti per programmare interventi di controllo e di salvaguardia delle condizioni ottimali degli apparecchi, è l’unico modo valido per mantenerne gli standard di efficienza, per prevenire eventuali guasti improvvisi, oltreché per evitare rischi sul piano della sicurezza domestica. Presente aa partire dagli anni ’80,ha posto le sue fondamenta sull’elevato livello ...

Dedicare agli impianti termici un'attenta manutenzione periodica, sia che si tratti di riscaldamento a gas sia nel caso dei climatizzatori è fondamentale per ga ...Sono in vigore le nuove norme che stabiliscono procedure semplificate per l'installazione, in ambito residenziale e terziario, di pompe di calore, generatori di calore, collettori solari termici e gen ...