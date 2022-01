Calciomercato Torino, pista Nandez complicata: la situazione (Di martedì 18 gennaio 2022) Calciomercato Torino: i granata vorrebbero regalare Nandez a Juric, ma la pista sarebbe complicata Secondo quanto riportato da Tuttosport, Urbano Cairo vorrebbe regalare al Torino due grandi colpi di mercato: Gatti e Nandez. L’operazione è complicata: l’ingaggio del Leon è troppo elevato e l’inserimento di una contropartita tecnica per il suo trasferimento potrebbe far scendere soltanto in parte il prezzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022): i granata vorrebbero regalarea Juric, ma lasarebbeSecondo quanto riportato da Tuttosport, Urbano Cairo vorrebbe regalare aldue grandi colpi di mercato: Gatti e. L’operazione è: l’ingaggio del Leon è troppo elevato e l’inserimento di una contropartita tecnica per il suo trasferimento potrebbe far scendere soltanto in parte il prezzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

