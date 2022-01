Calciomercato Sampdoria, Giampaolo ha chiesto il ritorno di Linetty: le ultime (Di martedì 18 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: Marco Giampaolo avrebbe chiesto alla dirigenza il ritorno di Linetty Il ritorno di Marco Giampaolo alla Sampdoria apre al ritorno di Karol Linetty in blucerchiato. Il centrocampista del Torino è chiuso nello scacchiere di Ivan Juric. A quanto riporta La Repubblica, la trattativa con Davide Vagnati si potrebbe aprire nelle prossime ore proprio perché Linetty con Giampaolo ha dato il meglio e rappresenterebbe un rinforzo gradito al tecnico di Giulianova. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022): Marcoavrebbealla dirigenza ildiIldi Marcoallaapre aldi Karolin blucerchiato. Il centrocampista del Torino è chiuso nello scacchiere di Ivan Juric. A quanto riporta La Repubblica, la trattativa con Davide Vagnati si potrebbe aprire nelle prossime ore proprio perchéconha dato il meglio e rappresenterebbe un rinforzo gradito al tecnico di Giulianova. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

