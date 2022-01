Calciomercato Napoli, rinforzo sulla fascia: arriverà in estate (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Napoli è pronta a rinforzarsi nella prossima sessione di Calciomercato. Finalmente potrebbe arrivare un colpo per la fascia: l’accordo. Cristiano Giuntoli è già pronto ad assemblare il Napoli della prossima stagione. Nonostante il direttore sportivo non abbia escluso ulteriori rinforzi durante il mercato invernale, si pensa già all’estate. Così potrebbe arrivare un nuovo terzino alla corte di Spalletti. I giocatori azzurri festeggiano dopo un goal (via Getty Images)Dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli pensa già al futuro visti i pochi obiettivi oramai rimasti in stagione. Infatti l’Inter sembra fuggire via e pronta a conquistare il secondo scudetto consecutivo, così gli azzurri pensano già a comporre un organico competitivo per la prossima ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilè pronta a rinforzarsi nella prossima sessione di. Finalmente potrebbe arrivare un colpo per la: l’accordo. Cristiano Giuntoli è già pronto ad assemblare ildella prossima stagione. Nonostante il direttore sportivo non abbia escluso ulteriori rinforzi durante il mercato invernale, si pensa già all’. Così potrebbe arrivare un nuovo terzino alla corte di Spalletti. I giocatori azzurri festeggiano dopo un goal (via Getty Images)Dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia, ilpensa già al futuro visti i pochi obiettivi oramai rimasti in stagione. Infatti l’Inter sembra fuggire via e pronta a conquistare il secondo scudetto consecutivo, così gli azzurri pensano già a comporre un organico competitivo per la prossima ...

