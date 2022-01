Calciomercato Milan, nome italiano per la difesa: è Gatti del Frosinone (Di martedì 18 gennaio 2022) Calciomercato Milan: nella ricerca del difensore, i rossoneri avrebbero messo nel mirino anche Gatti del Frosinone Il Milan è alla ricerca del difensore centrale. Non solo Bailly, Sarr e tanti altri nomi di caratura europea sul taccuino di Paolo Maldini ma anche altri profili. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera starebbe seguendo Federico Gatti, 23enne in forza al Frosinone. Sul calciatore, però, ci sarebbe la concorrenza anche di Torino e Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022): nella ricerca del difensore, i rossoneri avrebbero messo nel mirino anchedelIlè alla ricerca del difensore centrale. Non solo Bailly, Sarr e tanti altri nomi di caratura europea sul taccuino di Paolo Maldini ma anche altri profili. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera starebbe seguendo Federico, 23enne in forza al. Sul calciatore, però, ci sarebbe la concorrenza anche di Torino e Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

