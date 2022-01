Calciomercato Milan, cessione in vista: Giampaolo lo vuole alla Sampdoria (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo il ritorno di Giampaolo, la Sampdoria si sta muovendo anche in sede di mercato. I doriani sono interessati ad un giocatore del Milan. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Cagliari, Napoli e Torino, la dirigenza della Sampdoria ha deciso di esonerare D’Aversa. Il tecnico ha pagato il crollo di questio inizio del 2022 ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo il ritorno di, lasi sta muovendo anche in sede di mercato. I doriani sono interessati ad un giocatore del. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Cagliari, Napoli e Torino, la dirigenza dellaha deciso di esonerare D’Aversa. Il tecnico ha pagato il crollo di questio inizio del 2022 ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : .@acmilan, trattativa in corso con il #Monaco per il riscatto di #Pellegri: poi sarà prestito al @TorinoFC_1906 - SkySport : Milan-Pellegri, vicino il riscatto dal Monaco: poi il prestito al Torino #SkySport #SkyCalciomercato #Milan… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan pensa a #Bailly del @ManUtd. Da #Casale a #Bremer: le strategie per il futuro - serieAnews_com : #Milan, La #Sampdoria dell’ex #Giampaolo segue #Castillejo - zazoomblog : Calciomercato Milan – Castillejo nel mirino della Sampdoria - #Calciomercato #Milan #Castillejo -