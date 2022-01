Calciomercato Lazio | maxi offerta dalla Premier per il calciatore!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate dal Sun, il Manchester United sarebbe in pole per Sergej Milinkovic-Savic in vista della prossima stagione: il “Sergente” andrebbe ad occupare il posto lasciato vacante da Paul Pogba, che con molta probabilità non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno. Sergej Milinkovic Savic In caso di addio del francese, i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro per per convincere laa privarsi del giocatore. Nonostante l’interesse dello United però, il serbo avrebbe messo il Real Madrid in cima alla lista dei desideri qualora dovesse lasciare i biancocelesti. Beffate dunque Juventus e Inter: le due squadre italiane sono sulle tracce del giocatore da diverso tempo, ma ad oggi l’affare sembra tutt’altro che semplice a causa dell’inserimento delle big ...