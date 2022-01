Calciomercato Juventus, terzino cercasi: Allegri vuole lui, ma costa tantissimo (Di martedì 18 gennaio 2022) Allegri smuove il Calciomercato Juventus e prova a portare a casa un terzino disperatamente: lo vuole a tutti i costi. La Juventus è alla disperata ricerca di un giocatore che possa sostituire Alex Sandro sulla fascia sinistra, dato che ormai il brasiliano non può rappresentare più una garanzia per la squadra bianconera. Massimiliano Allegri dunque sta già correndo ai ripari per gennaio, ma con molta più probabilità si penserà già alla stagione che verrà, il tutto chiaramente legato alla qualificazione in Champions League. Le alternative sul mercato però sono poche e spesso molto costose, ma forse qualcosa potrebbe muoversi in maniera davvero inaspettata. Alphonso Davies è uno dei terzini sinistri più forti al mondo e soprattutto ha solamente ventidue anni, da ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 18 gennaio 2022)smuove ile prova a portare a casa undisperatamente: loa tutti i costi. Laè alla disperata ricerca di un giocatore che possa sostituire Alex Sandro sulla fascia sinistra, dato che ormai il brasiliano non può rappresentare più una garanzia per la squadra bianconera. Massimilianodunque sta già correndo ai ripari per gennaio, ma con molta più probabilità si penserà già alla stagione che verrà, il tutto chiaramente legato alla qualificazione in Champions League. Le alternative sul mercato però sono poche e spesso molto costose, ma forse qualcosa potrebbe muoversi in maniera davvero inaspettata. Alphonso Davies è uno dei terzini sinistri più forti al mondo e soprattutto ha solamente ventidue anni, da ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juve: assalto a Martial! 3 Secondo quanto riferito da Sky, la Juventus si starebbe muovendo per provare a prendere Antony Martial. Il Manchester United chiede che il prestito sia oneroso e che l'ingaggio sia internamente pagato dal club bianconero.

Calciomercato Juventus: nuovo assalto su Zakaria Commenta per primo La Juventus torna a spingere per Denis Zakaria. Contatti riattivati con il centrocampista del Borussia Moenchenglabdach: affare che potrebbe andare in porto già a gennaio.

Calciomercato Juve: assalto a Martial!

