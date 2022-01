Calciomercato Cagliari, Salcedo si avvicina: le ultime (Di martedì 18 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù sarebbero vicini a chiudere per l’arrivo in Sardegna di Salcedo Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Cagliari si starebbe avvicinando sempre di più a Salcedo che, dopo la parentesi Spezia, ha fame di riscatto. Il d.s. Capozucca lavora con l’agente del giocatore e confida nel via libera dell‘Inter che ne detiene il cartellino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022): i rossoblù sarebbero vicini a chiudere per l’arrivo in Sardegna diSecondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilsi starebbendo sempre di più ache, dopo la parentesi Spezia, ha fame di riscatto. Il d.s. Capozucca lavora con l’agente del giocatore e confida nel via libera dell‘Inter che ne detiene il cartellino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ManuBaio : #calciomercato, il #Cagliari insiste per avere dal #Milan Matteo #Gabbia in prestito, ma non prima dell'arrivo di u… - DiMarzio : #Calciomercato @TorinoFC_1906 | Idea #Nandez del @CagliariCalcio: ipotesi scambio di prestiti - SampNews24 : #Calciomercato #Sampdoria, la #Salernitana insidia il #Cagliari: sorpasso per Verre - iosonorossoblu : Se l'obiettivo è fare cassa per procedere col mercato di riparazione, a cosa serve cedere Nandez ora, in prestito c… - CalcioOggi : Calciomercato Cagliari, i rossoblù si avvicinano a Salcedo - Cagliari News 24 -