Calcio, Valentina Vezzali: “Gli stadi potranno tornare al 50% se la situazione migliora” (Di martedì 18 gennaio 2022) Il picco forse sembra esser raggiunto. Ora dovrebbero iniziare a calare i contagi e la situazione Covid in Italia dovrebbe migliorare a mano a mano, anche in ambito sportivo. Oggi l’intervento del sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, a margine dell’evento “YES – Youth, Education and Sport” presso l’Acquario Romano, è proprio su quest’argomento: “Se tra un paio di settimane la situazione migliora allora si può ripartire dal 50% negli impianti all’aperto e dal 35% per i palazzetti, con la speranza di arrivare alla capienza totale quando si tornerà alla normalità”. Prosegue: “Questa mattina ho incontrato il Ministro Speranza e abbiamo parlato anche degli atleti stranieri che dovranno venire in Italia a giocare e del documento ‘return to play’ che permette agli atleti che hanno ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Il picco forse sembra esser raggiunto. Ora dovrebbero iniziare a calare i contagi e laCovid in Italia dovrebbere a mano a mano, anche in ambito sportivo. Oggi l’intervento del sottosegretario allo Sport,, a margine dell’evento “YES – Youth, Education and Sport” presso l’Acquario Romano, è proprio su quest’argomento: “Se tra un paio di settimane laallora si può ripartire dal 50% negli impianti all’aperto e dal 35% per i palazzetti, con la speranza di arrivare alla capienza totale quando si tornerà alla normalità”. Prosegue: “Questa mattina ho incontrato il Ministro Speranza e abbiamo parlato anche degli atleti stranieri che dovranno venire in Italia a giocare e del documento ‘return to play’ che permette agli atleti che hanno ...

