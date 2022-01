Calcio: Juventus, Chiesa ha la febbre, rimandata di qualche giorno l'operazione (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - E' stata rimandata di qualche giorno l'operazione di Federico Chiesa al legamento anteriore crociato del ginocchio sinistro. L'intervento, che avrebbe dovuto svolgere domani in Austria il dottor Fink, è stato posticipato a causa di qualche linea di febbre accusata dal giocatore della Juventus. Chiesa, che avrebbe dovuto rimanere per tre giorni a Innsbruck dopo l'operazione, ha già effettuato un tampone che ha dato esito negativo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - E' statadil'di Federicoal legamento anteriore crociato del ginocchio sinistro. L'intervento, che avrebbe dovuto svolgere domani in Austria il dottor Fink, è stato posticipato a causa dilinea diaccusata dal giocatore della, che avrebbe dovuto rimanere per tre giorni a Innsbruck dopo l', ha già effettuato un tampone che ha dato esito negativo.

Advertising

sportface2016 : #MilanSpezia, il precedente di #GenoaJuventus: #Rocchi convalidò il gol dopo un suo fischio, segnò proprio… - Gazzetta_it : Morata stoppa il mercato: così ha cambiato il suo futuro a suon di gol - Gazzetta_it : Bernardeschi tira i capelli a Soppy in area: rischio rigore #JuveUdinese - Gazzetta_it : Juve, ti serve un altro Marotta. C’è chi dice no, la rubrica di @SebVernazza - GermandoGermano : RT @IlMonociglio: Vinse 6 #UCL, unico al mondo. E si dice che, dopo aver visto come le contava, lo volesse la juventus. Battute a parte, sa… -