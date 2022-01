Calcio: Bonucci, 'lotteremo per vincere la Champions League' (Di martedì 18 gennaio 2022) Torino, 18 gen. - (Adnkronos) - "Vogliamo prenderci un posto in Champions League e lotteremo fino alla fine per vincere l'edizione di quest'anno". Lo dice il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, ai microfoni della tv del club bianconero in merito agli obiettivi stagionali della sua squadra: "Lo scorso anno abbiamo lasciato da parte lo scudetto ma abbiamo portato a casa Coppa Italia e Supercoppa Italiana, in questo modo abbiamo dato una risposta a chi diceva che non abbiamo più fame. E' stata la dimostrazione che nelle partite secche la Juve c'è sempre". In seguito Bonucci parla della Nazionale: "Non dimentico neanche un secondo di quanto è successo a Wembley la scorsa estate con il trionfo all'Europeo. Adesso dobbiamo concentrarci sugli impegni di marzo: l'obiettivo è andare in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Torino, 18 gen. - (Adnkronos) - "Vogliamo prenderci un posto infino alla fine perl'edizione di quest'anno". Lo dice il difensore della Juventus Leonardo, ai microfoni della tv del club bianconero in merito agli obiettivi stagionali della sua squadra: "Lo scorso anno abbiamo lasciato da parte lo scudetto ma abbiamo portato a casa Coppa Italia e Supercoppa Italiana, in questo modo abbiamo dato una risposta a chi diceva che non abbiamo più fame. E' stata la dimostrazione che nelle partite secche la Juve c'è sempre". In seguitoparla della Nazionale: "Non dimentico neanche un secondo di quanto è successo a Wembley la scorsa estate con il trionfo all'Europeo. Adesso dobbiamo concentrarci sugli impegni di marzo: l'obiettivo è andare in ...

