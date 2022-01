Calcio a 5, Europei 2022: le favorite. Duello Spagna-Portogallo, Russia e Kazakistan in seconda fila. L’Italia vuole rinascere (Di martedì 18 gennaio 2022) L’appuntamento è dal 19 gennaio al 6 febbraio. Gli Europei 2022 di Calcio a 5 sono ormai imminenti e prenderanno il via nei Paesi Bassi. Sedici squadre si contenderanno il titolo continentale, inizialmente suddivise in quattro gironi da quattro. Una rassegna che vivrà nel confronto tra Portogallo e Spagna. La compagine lusitana, nel 2018, ha dato seguito alle edizioni nelle quali le Furie Rosse non si sono imposte. Una prima volta per i portoghesi, capaci di esprimersi ad alto livello anche nei Mondiali in Lituania del 2021, ricordando il successo finale contro l’Argentina. Portogallo privo della sua stella più lucente: Ricardinho ha deciso di lasciare la propria selezione nazionale, ma la squadra può contare su un roster di giocatori molto importante. Il riferimento è ai sette ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) L’appuntamento è dal 19 gennaio al 6 febbraio. Glidia 5 sono ormai imminenti e prenderanno il via nei Paesi Bassi. Sedici squadre si contenderanno il titolo continentale, inizialmente suddivise in quattro gironi da quattro. Una rassegna che vivrà nel confronto tra. La compagine lusitana, nel 2018, ha dato seguito alle edizioni nelle quali le Furie Rosse non si sono imposte. Una prima volta per i portoghesi, capaci di esprimersi ad alto livello anche nei Mondiali in Lituania del 2021, ricordando il successo finale contro l’Argentina.privo della sua stella più lucente: Ricardinho ha deciso di lasciare la propria selezione nazionale, ma la squadra può contare su un roster di giocatori molto importante. Il riferimento è ai sette ...

