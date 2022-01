Calabresi indignati per La Sposa, accozzaglia di stereotipi senza l’ombra della Calabria (Di martedì 18 gennaio 2022) Va bene il boom di ascolti, vanno bene le recensioni positive per La Sposa ma dall’altra parte c’è chi ha qualcosa da dire, chi è stanco di vedere e sentire sempre gli stessi stereotipi quando si parla della propria terra. La Calabria, bella e dannata, aspra come le sue terre incolte o una parte delle sue coste e dolce come le sue spiagge sabbiose e le punte delle sue colline, una regione dall’aria pura, dai bellissimi promontori, dal mix di culture, di dialetti, di lingue e specialità che la rendono unica, ma che continua ad essere martoriata e bistrattata. Anche La Sposa non le ha reso giustizia e questo non è andato giù ad una parte di Calabresi che, nonostante la storia poco lusinghiera, si aspettava almeno di rivedere sullo schermo le proprie terre o sentire il proprio dialetto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Va bene il boom di ascolti, vanno bene le recensioni positive per Lama dall’altra parte c’è chi ha qualcosa da dire, chi è stanco di vedere e sentire sempre gli stessiquando si parlapropria terra. La, bella e dannata, aspra come le sue terre incolte o una parte delle sue coste e dolce come le sue spiagge sabbiose e le punte delle sue colline, una regione dall’aria pura, dai bellissimi promontori, dal mix di culture, di dialetti, di lingue e specialità che la rendono unica, ma che continua ad essere martoriata e bistrattata. Anche Lanon le ha reso giustizia e questo non è andato giù ad una parte diche, nonostante la storia poco lusinghiera, si aspettava almeno di rivedere sullo schermo le proprie terre o sentire il proprio dialetto ...

