ByKolles | FIA respinge la sua iscrizione al WEC

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il mondiale FIA WEC fa il pieno d’iscritti (39), ma all’appello manca la. La scuderia tedesca ai è vista rifiutare la propria domanda di partecipazione. ACO e la Federazione internazionale hanno spiegato le ragioni del rifiuto, anche se hanno evitato di entrare nei dettagli.aveva programmato di schierare una vettura nella classe Hypercar, frutto dello sviluppo eseguito fuori dalle gare per tutto il 2021. Avevano già ingaggiato i piloti, Tom Dillmann ed Esteban Guerrieri.: perché non può correre nel FIA WEC? ACO e FIA non hanno fornito i dettagli sul respingimento delladel team, limitandosi a dire che “il comitato di selezione ha deciso che non abbiano tutti i criteri necessari per accettare l’, dunque ha preso questa decisione“. Queste parole, ...