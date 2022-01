“Brother and Sister”: nel Marion Cotillard e Golshifteh Farahani (Di martedì 18 gennaio 2022) Variety riporta che, Marion Cotillard e Melvil Poupaud sono i protagonisti di ‘Brother and Sister’, il nuovo film di Arnaud Desplechin pronto per maggio, giusto in tempo per il festival di Cannes. Chi ha prodotto Brother and Sister? Prodotto da Why Not Productions e venduto da Wild Bunch, “Brother and Sister” seguirà una coppia di fratelli, interpretati da Cotillard e Poupaud, che sono costretti a riunirsi dopo due decenni di silenzio condiviso dopo la morte dei genitori. Farahani interpreterà la moglie di Poupaud. Golshifteh Farahani L’attrice francese di origine iraniana Golshifteh Farahani (nomination Cesar per Come pietra paziente, ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) Variety riporta che,e Melvil Poupaud sono i protagonisti di ‘and’, il nuovo film di Arnaud Desplechin pronto per maggio, giusto in tempo per il festival di Cannes. Chi ha prodottoand? Prodotto da Why Not Productions e venduto da Wild Bunch, “and” seguirà una coppia di fratelli, interpretati dae Poupaud, che sono costretti a riunirsi dopo due decenni di silenzio condiviso dopo la morte dei genitori.interpreterà la moglie di Poupaud.L’attrice francese di origine iraniana(nomination Cesar per Come pietra paziente, ha ...

