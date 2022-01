Brescia Ternana | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 18 gennaio 2022) Sabato 22 gennaio alle ore 14 allo Stadio Rigamonti si giocherà, gara della 20° giornata di Serie B. Il match vedrà i padrone di casa impegnati ad inseguire il Pisa capolista: ini infatti sono posizionati al secondo posto, a meno uno dalla squadra toscana. Dall’altra parte ladi Lucarelli ha come obiettivo quello di allontanarsi dalla zona rovente dei playout, il che sarebbe un vero e proprio traguardo dopo la promzione della scors annata. Nell’ultima gara ha dovuto però incassare un pesante 4-2 dall’Ascoli di Sottil.: leInzaghi dopo la vittoria contro la Reggina è pronto a schierare il medesimo undici iniziale. Occhio ad Ayè che con la doppietta al Granillo si è ritagliato un ...

Gli infettati sono calciatori, dunque quelli dello staff sono tutti negativizzati, prosegue il lavoro della squadra. I tamponi quotidiani continuano, al gruppo squadra della Ternana perseguitato dal c ...Con le nuove restrizioni anti-Covid imposte negli stadi, rimarranno chiusi i settori dedicati agli ospiti. Al Rigamonti non ci sarà il rossoverde sugli spalti Dopo la sconfitta maturata al Liberati co ...