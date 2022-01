Brescia, grave incendio alla Maddalena minaccia le abitazioni (Di martedì 18 gennaio 2022) E’ arrivato a 150 metri dalla case l’incendio scoppiato ieri alle 15:30 al monte Maddalena nelle vicinanze di Brescia. È corsa contro il tempo per spegnere le fiamme. In campo Vigili del fuoco, Carabinieri forestali e volontari della Protezione civile. Stamane il rogo continua a guadagnare terreno mentre l’aria diventa sempre più acre L’incendio alla Maddalena Brucia il monte Maddalena di Brescia. Le fiamme questa mattina sono tra il settimo e il dodicesimo tornante in una zona molto vicina alle case. Solo ieri in tarda serata erano a 150 metri di distanza in linea d’aria dalle abitazioni. I soccorritori sono stati a lavoro tutta la notte. Giornata di apprensione per molti Bresciani per cui la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) E’ arrivato a 150 metri dcase l’scoppiato ieri alle 15:30 al montenelle vicinanze di. È corsa contro il tempo per spegnere le fiamme. In campo Vigili del fuoco, Carabinieri forestali e volontari della Protezione civile. Stamane il rogo continua a guadagnare terreno mentre l’aria diventa sempre più acre L’Brucia il montedi. Le fiamme questa mattina sono tra il settimo e il dodicesimo tornante in una zona molto vicina alle case. Solo ieri in tarda serata erano a 150 metri di distanza in linea d’aria dalle. I soccorritori sono stati a lavoro tutta la notte. Giornata di apprensione per moltini per cui la ...

