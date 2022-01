Breivik chiede la scarcerazione: «perché sono cambiato». In aula ripete il saluto nazista e chiede lo stop del «genocidio dei bianchi» (Di martedì 18 gennaio 2022) Dieci anni anni dopo il massacro del 22 luglio 2011 in Norvegia, Anders Behring Breivik, il killer di Utøya, non è cambiato: al suo ingresso in tribunale in occasione di un’udienza sulla sua richiesta di libertà vigilata, ha fatto il saluto nazista. Abito scuro, testa rasata, l’estremista di destra ha anche fatto con la mano un gesto tipico del suprematismo bianco prima di alzare il braccio destro e fare il saluto nazista. «Fermate il genocidio contro le nostre nazioni bianche» e «Guerra civile-nazista» recitavano i cartelli, stampati in inglese che Breivik ha portato con sè. L’estremista si è anche descritto come candidato al Parlamento al giudice. Breivik ha 42 anni e sta scontando la pena massima, 21 anni in ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Dieci anni anni dopo il massacro del 22 luglio 2011 in Norvegia, Anders Behring, il killer di Utøya, non è: al suo ingresso in tribunale in occasione di un’udienza sulla sua richiesta di libertà vigilata, ha fatto il. Abito scuro, testa rasata, l’estremista di destra ha anche fatto con la mano un gesto tipico del suprematismo bianco prima di alzare il braccio destro e fare il. «Fermate ilcontro le nostre nazioni bianche» e «Guerra civile-» recitavano i cartelli, stampati in inglese cheha portato con sè. L’estremista si è anche descritto come candidato al Parlamento al giudice.ha 42 anni e sta scontando la pena massima, 21 anni in ...

