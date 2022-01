Braccia al cielo e linguaccia? Raimondo Todaro, il gesto che scatena il caos: ecco come lo spiega | Guarda (Di martedì 18 gennaio 2022) Christian e Cristiano, una sfida che ad Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - anima praticamente tutti. La vuole Raimondo Todaro, che interviene sui social per fare alcuni chiarimenti. Dopo l'esito della gara, però, non mancano le polemiche. Arriva Garrison, ex storico volto di Amici, per giudicare questa sfida. come va a finire? Cristiano viene eliminato mentre Christian è ancora nella scuola, ma non arriva alcuna reazione di Todaro quando Garrison pronuncia il nome del vincitore. Oggi, però, Todaro conferma qualcosa in più sul suo gesto scambiato con Christian quando lui scende al centro dello studio per esibirsi, le Braccia al cielo e una linguaccia. Todaro, allora, dice: “Questo è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Christian e Cristiano, una sfida che ad Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - anima praticamente tutti. La vuole, che interviene sui social per fare alcuni chiarimenti. Dopo l'esito della gara, però, non mancano le polemiche. Arriva Garrison, ex storico volto di Amici, per giudicare questa sfida.va a finire? Cristiano viene eliminato mentre Christian è ancora nella scuola, ma non arriva alcuna reazione diquando Garrison pronuncia il nome del vincitore. Oggi, però,conferma qualcosa in più sul suoscambiato con Christian quando lui scende al centro dello studio per esibirsi, leale una, allora, dice: “Questo è il ...

