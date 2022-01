Box office del weekend: Super-Man continua a dominare in Italia (Di martedì 18 gennaio 2022) Quinta settimana in testa al box office Italiano per Spider-Man: No Way Home. Il terzo capitolo della nuova saga, diretta interamente da Jon Watts, con Tom Holland e Zendaya, ha Superato globalmente 1,6 miliardi di dollari, andando ben oltre le aspettative della Sony Pictures. Oltre ad essere il maggior successo dell’era pandemica, infatti, è ad oggi l’ottavo maggior incasso di sempre. Ciononostante, le sale Italiane hanno registrato un calo significativo, a livello complessivo, rispetto alla settimana precedente. Se il box office nel weekend tra il 6 e il 10 gennaio aveva assistito a un guadagno totale di 5.074.588 euro, nel fine settimana appena trascorso ha registrato 3 milioni 263mila euro. In totale, le sale hanno dunque subito un calo del 36% rispetto ai giorni precedenti. Box ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 gennaio 2022) Quinta settimana in testa al boxno per Spider-Man: No Way Home. Il terzo capitolo della nuova saga, diretta interamente da Jon Watts, con Tom Holland e Zendaya, haato globalmente 1,6 miliardi di dollari, andando ben oltre le aspettative della Sony Pictures. Oltre ad essere il maggior successo dell’era pandemica, infatti, è ad oggi l’ottavo maggior incasso di sempre. Ciononostante, le salene hanno registrato un calo significativo, a livello complessivo, rispetto alla settimana precedente. Se il boxneltra il 6 e il 10 gennaio aveva assistito a un guadagno totale di 5.074.588 euro, nel fine settimana appena trascorso ha registrato 3 milioni 263mila euro. In totale, le sale hanno dunque subito un calo del 36% rispetto ai giorni precedenti. Box ...

