andrewsword2 : RT @sole24ore: Borse, l’Europa debole. Acquisti sui titoli oil con il greggio al top dal 2014 - fisco24_info : Borsa: Europa apre in calo, pesa impennata petrolio: Parigi (-0,41%), Francoforte (-0,59%), Londra (-0,34%) - fisco24_info : Borse, l’Europa debole. Acquisti sui titoli oil con il greggio al top dal 2014: L'attenzione resta alta sulle banch… - sole24ore : Borse, l’Europa debole. Acquisti sui titoli oil con il greggio al top dal 2014 - InvestireDaZero : Borsa Milano in cauto rialzo con Europa senza guida Wall Street, pesante Tim - -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che guardano all'andamento del prezzo delle materie prime. Sui listini pesa l'impennata del petrolio che si muove sui massimi da sette anni. Sotto i ...L'impatto del coronavirus sul mercato dell'auto dell'Occidentale e' stato devastante e, dopo il crollo del 2020 in cui la pandemia aveva prodotto lockdown molto pesanti, nel 2021 non vi e' stato nessun recupero, anzi, le immatricolazioni hanno ...Ki Group Holding , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva per il tramite delle proprie controllate e partecipate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzio ...Future Eurostoxx 50 in calo in avvio: il future cede lo 0,3% a 4275 punti. Future Eurostoxx 50 in calo in avvio: il future cede lo 0,3% a 4275 punti. Dopo una seduta di stop per Wall Street, rimasta c ...