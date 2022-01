BOOM! Ultima Fermata per Canale 5. Senza ‘conducente’ (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ultima Fermata Ultima Fermata, Canale 5. Inizialmente pensato per Italia1, possiamo annunciarvi che il format, ideato e prodotto da Fascino, è ora destinato alla rete ammiraglia. Nei giorni scorsi è stato girato un numero zero, attualmente in fase di post-produzione, dal quale dipenderà la messa in produzione. Tradotto in parole povere: se a Maria De Filippi piacerà, il programma vedrà la luce. Ultima Fermata vede al centro della scena i sentimenti, occupandosi di coppie in crisi, Senza ricorrere alla classica conduzione in studio. Possiamo annunciarvi, infatti, che ci si avvarrà esclusivamente di una voce narrante. Ricordiamo che la primissima versione, destinata alla rete cadetta (palinsesti 2016/2017), avrebbe dovuto sancire il debutto da ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 gennaio 2022)5. Inizialmente pensato per Italia1, possiamo annunciarvi che il format, ideato e prodotto da Fascino, è ora destinato alla rete ammiraglia. Nei giorni scorsi è stato girato un numero zero, attualmente in fase di post-produzione, dal quale dipenderà la messa in produzione. Tradotto in parole povere: se a Maria De Filippi piacerà, il programma vedrà la luce.vede al centro della scena i sentimenti, occupandosi di coppie in crisi,ricorrere alla classica conduzione in studio. Possiamo annunciarvi, infatti, che ci si avvarrà esclusivamente di una voce narrante. Ricordiamo che la primissima versione, destinata alla rete cadetta (palinsesti 2016/2017), avrebbe dovuto sancire il debutto da ...

Advertising

davidemaggio : BOOM! #UltimaFermata per Canale 5. Senza 'conducente' - IlTitolo_web : Per la prima volta dopo molto tempo Mediaset, nello specifico grazie a Canale 5, ha vissuto l’ultima settimana come… - GiornaleVicenza : #Vicenza Nelle ultime settimane c’è stato un boom di queste “feste” truccate - palermo24h : Vaccini in farmacia, boom nel Palermitano 8mila dosi nell’ultima settimana - live_palermo : Vaccini in farmacia, boom nel Palermitano: 8mila dosi nell'ultima settimana -