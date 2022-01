Bonus casalinghe, chi ha diritto e come riceverlo: i dettagli (Di martedì 18 gennaio 2022) Bonus casalinghe, il fondo è stato già istituito ma sul funzionamento c’è stata confusione: in cosa consiste A dicembre il Ministero della Pari opportunità con un avviso pubblico aveva comunicato le modalità per accedere al Bonus casalinghe. L’argomento era però stato oggetto di discussione perché in tanti avevano creduto che si trattasse di un sostegno mensile in denaro. Bonus casalinghe (Getty Images)In realtà non c’è nessun esborso da parte dello Stato in termini economici diretti ma di un fondo per la formazione digitale. Istituito nell’agosto 2020, il fondo di 3 milioni era stato pensato per incrementare le opportunità lavorative di chi prevalentemente svolge lavoro domenistico come la cura delle persone, senza vincolo di subordinazione e ... Leggi su ck12 (Di martedì 18 gennaio 2022), il fondo è stato già istituito ma sul funzionamento c’è stata confusione: in cosa consiste A dicembre il Ministero della Pari opportunità con un avviso pubblico aveva comunicato le modalità per accedere al. L’argomento era però stato oggetto di discussione perché in tanti avevano creduto che si trattasse di un sostegno mensile in denaro.(Getty Images)In realtà non c’è nessun esborso da parte dello Stato in termini economici diretti ma di un fondo per la formazione digitale. Istituito nell’agosto 2020, il fondo di 3 milioni era stato pensato per incrementare le opportunità lavorative di chi prevalentemente svolge lavoro domenisticola cura delle persone, senza vincolo di subordinazione e ...

