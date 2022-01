Bonucci: 'La Juve c'è, lotteremo per vincere la Champions' (Di martedì 18 gennaio 2022) Leonardo Bonucci ha ricevuto il FIFA FIFPRO Men's World 11, riconoscimento che lo vede inserito nella formazione ideale del momento. 'Significa per l'ennesima volta essere riconosciuto dai colleghi, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 gennaio 2022) Leonardoha ricevuto il FIFA FIFPRO Men's World 11, riconoscimento che lo vede inserito nella formazione ideale del momento. 'Significa per l'ennesima volta essere riconosciuto dai colleghi, ...

Advertising

sportmediaset : Juve, carica #Bonucci: 'Lotteremo fino alla fine per vincere la Champions' - bonucci_leo19 : Abbiamo lottato ma non è bastato. Complimenti all’Inter. Sabato c’è un’altra partita e servirà vincere per continu… - romeoagresti : #Allegri: “#Bonucci è stato multato e credo che il caso sia chiuso. Penso che la Juve abbia sempre avuto comportame… - AmatGaye4 : RT @Gazzetta_it: Bonucci: 'In gara secca la Juve c'è. Lotteremo per vincere la Champions' - surfasport : ???? BONUCCI CARICA LA JUVE ?? Intervistato dal sito #Juventus .com per essere stato inserito nella FIFA #FIFPro World… -