Bologna-Napoli 0-2, pagelle / Fate viaggiare Zielinski sempre in treno da solo (Di martedì 18 gennaio 2022) Le pagelle di Bologna-Napoli 0-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Finalmente questo ragazzo ha un po’ di ciorta. Il Bologna è quello che è (almeno stasera) e paratoni non ne deve fare. In più Dominguez lo grazia e poi c’è l’assistenza di San Palo al 93’ – 6 Hai detto tutto tu – 6 DI LORENZO. La spinta propulsiva dell’Euroappuntato è inesauribile. E a proposito di rivoluzioni gloriose: non chiamiamolo Stakhanov, Ilaria: gli amici sovietici dicevano che quello che faceva il compagno Stakhanov poteva farlo ogni minatore. No, Di Lorenzo è insostituibile – 6,5 In un contrasto di gioco è franato violentemente sulla sua stessa spalla. Qualche secondo a terra, con una smorfia di dolore, poi, mentre la telecamera indugiava su di lui come fosse un qualunque infortunato, Di Lorenzo si è alzato con uno scatto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) Ledi0-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Finalmente questo ragazzo ha un po’ di ciorta. Ilè quello che è (almeno stasera) e paratoni non ne deve fare. In più Dominguez lo grazia e poi c’è l’assistenza di San Palo al 93’ – 6 Hai detto tutto tu – 6 DI LORENZO. La spinta propulsiva dell’Euroappuntato è inesauribile. E a proposito di rivoluzioni gloriose: non chiamiamolo Stakhanov, Ilaria: gli amici sovietici dicevano che quello che faceva il compagno Stakhanov poteva farlo ogni minatore. No, Di Lorenzo è insostituibile – 6,5 In un contrasto di gioco è franato violentemente sulla sua stessa spalla. Qualche secondo a terra, con una smorfia di dolore, poi, mentre la telecamera indugiava su di lui come fosse un qualunque infortunato, Di Lorenzo si è alzato con uno scatto ...

Advertising

SkySport : ?? BOLOGNA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Lozano (20') ? #Lozano (47') ? ? - CB_Ignoranza : Complimenti a Bologna e Napoli per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare.… - pisto_gol : Bol-Nap 0:2 Con una doppietta di Lozano e una ottima prestazione collettiva in un primo tempo perfetto il Napoli pa… - Radio1Rai : Serie A: il Milan perde in casa con lo Spezia e fallisce il sorpasso sull’Inter. Tanti errori dalla squadra di Piol… - quotidianodirg : #Sport #bologna Bologna-Napoli 0-2, decide una doppietta di Lozano -