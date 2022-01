Bollettino Covid di oggi 18 gennaio | 228 179 casi nuovo record e 434 morti Mai così tante vittime dal 14 aprile 2021

Advertising

CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - petergomezblog : Covid, da Pregliasco ad Andreoni a Bisceglia: “Il bollettino serve, toglierlo sarebbe come rompere il termometro qu… - partimeasylover : Booom. Narrazione tutta da rivedere di nuovo? #covid #Draghivattene #Draghihafallito #Draghibugiardo… - sulsitodisimone : Covid oggi Italia, 228.179 contagi e 434 morti: bollettino 18 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Si registrano 7 decessi a cui si aggiungono 2 decessi avvenuti la scorsa settimana ma inseriti oggi nelregionale: Uomo, 95 anni, Carpi Donna, 93 anni, Modena Uomo, 92 anni, Sassuolo Donna,...Nelodierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 38 nuovi ... Diminuiscono i ricoveri di pazientinegli ospedali della Campania: ad oggi sono 92 i posti ...VALLE D'AOSTA Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati rilevati 526 nuovi casi positivi al Covid-19 e c'è stato un altro decesso (un uomo di 71 anni ricoverato in ospedale). Le guarigioni sono.Bollettino Covid oggi 18 gennaio: contagi e decessi in Italia e Lombardia "Non siamo in grado, in questo momento, di prevedere se ci possa essere davvero - ha ribadito l'esperto -. E' chiaro che ...