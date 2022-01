Bollette e prezzi dell’energia, l’audizione del ministro Cingolani: segui la diretta (Di martedì 18 gennaio 2022) In diretta l’audizione del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sui prezzi dell’energia e su sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d’intervento e di sostegno L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Indeldella Transizione ecologica Robertosuie su sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d’intervento e di sostegno L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Caro-bollette: gli operatori del mercato libero propongono prezzi bloccati per 2 anni. Così seguiteremo a strapagar… - Mov5Stelle : Fra le nostre proposte c’è l’azzeramento dell’Iva 2022: va cancellato l’aumento delle bollette di gas ed elettricit… - Giacomo16887166 : @FrancescoSaro @SardusAutocton Lo dico da una vita anzi dal 1995, quando fecero la legge sulla trasparenza delle bo… - lvoir : RT @nexoslaika: @Ettore_Rosato In peggio , bollette e prezzi alle stelle, negozi e ristoranti vuoti e senza ristori, mezzo paese a casa pos… - Gcabocla1 : RT @enniogiannascol: La Francia mette un tetto al caro bollette. Il ministro delle Finanze Le Maire: i prezzi non dovranno salire più del 4… -