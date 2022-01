Biella, il dentista No vax con il finto braccio in silicone si è vaccinato e ha riaperto lo studio (Di martedì 18 gennaio 2022) Guido Russo, il dentista no vax che si era presentato lo scorso 2 dicembre all’hub vaccinale con un avambraccio in silicone pensando di ingannare gli operatori sanitari e ottenere il Green pass senza il vaccino, ha riaperto il suo studio dentistico in viale Roma, a Biella. Russo ha potuto riaprire perché l’Ordine dei medici della provincia di Biella gli ha revocato la sospensione disposta nei suoi confronti. Ma la revoca della sospensione non esclude che nei suoi confronti siano presi provvedimenti disciplinari su quanto ha fatto. Infatti l’Ordine di Biella si era detto favorevole ad agire “con tutti i possibili mezzi per perseguirlo disciplinarmente”. Verso di lui resta aperta anche l’inchiesta penale della procura biellese che lo vede indagato per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Guido Russo, ilno vax che si era presentato lo scorso 2 dicembre all’hub vaccinale con un avaminpensando di ingannare gli operatori sanitari e ottenere il Green pass senza il vaccino, hail suodentistico in viale Roma, a. Russo ha potuto riaprire perché l’Ordine dei medici della provincia digli ha revocato la sospensione disposta nei suoi confronti. Ma la revoca della sospensione non esclude che nei suoi confronti siano presi provvedimenti disciplinari su quanto ha fatto. Infatti l’Ordine disi era detto favorevole ad agire “con tutti i possibili mezzi per perseguirlo disciplinarmente”. Verso di lui resta aperta anche l’inchiesta penale della procura biellese che lo vede indagato per ...

