Biathlon, l’Italia verso Pechino 2022 in pieno ricambio generazionale. Bene per gli uomini, male per le ragazze (Di martedì 18 gennaio 2022) Mancano meno di venti giorni all’inizio dei Giochi olimpici di Pechino 2022 e l’Italia del Biathlon si appresta a celebrare la propria tappa di casa. Anterselva sarà, infatti, l’ultimo appuntamento agonistico di primo livello antecedente alla manifestazione a Cinque cerchi. Quanto accaduto nel weekend a Ruhpolding ha generato un interessante spunto di riflessione, ovverosia che la squadra azzurra si appresta a vivere l’edizione cinese delle Olimpiadi bianche in pieno ricambio generazionale. Le gare di Zhangjiakou avranno in pista praticamente solo ultratrentenni affermati all’ultima recita da protagonisti, oppure giovani relativamente acerbi in cerca di affermazione. Tale circostanza è sintetizzata perfettamente dal settore maschile dove, a meno di clamorose sorprese, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Mancano meno di venti giorni all’inizio dei Giochi olimpici didelsi appresta a celebrare la propria tappa di casa. Anterselva sarà, infatti, l’ultimo appuntamento agonistico di primo livello antecedente alla manifestazione a Cinque cerchi. Quanto accaduto nel weekend a Ruhpolding ha generato un interessante spunto di riflessione, ovverosia che la squadra azzurra si appresta a vivere l’edizione cinese delle Olimpiadi bianche in. Le gare di Zhangjiakou avranno in pista praticamente solo ultratrentenni affermati all’ultima recita da protagonisti, oppure giovani relativamente acerbi in cerca di affermazione. Tale circostanza è sintetizzata perfettamente dal settore maschile dove, a meno di clamorose sorprese, ...

