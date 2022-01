Biathlon, i convocati dell’Italia per gli Europei Junior 2022. 10 azzurrini a caccia delle medaglie, c’è Sara Scattolo (Di martedì 18 gennaio 2022) Primo grande evento di Biathlon internazionale della stagione a livello giovanile ormai alle porte, con i Campionati Europei Junior 2022 in programma da mercoledì 19 a domenica 23 gennaio sulle nevi slovene di Pokljuka, già sede nel 2021 dell’ultima edizione dei Mondiali Senior. Ambizioni importanti per l’Italia, dopo aver raccolto riscontri molto incoraggianti in occasione delle prime tre tappe del circuito di Ibu Cup Juniores 2021-2022. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha diramato la lista degli atleti azzurri convocati per la rassegna continentale di categoria, che scatterà domani con le gare individuali. La squadra femminile sarà composta da Gaia Brunetto, Martina Trabucchi, Ilaria Scattolo, Sara ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Primo grande evento diinternazionale della stagione a livello giovanile ormai alle porte, con i Campionatiin programma da mercoledì 19 a domenica 23 gennaio sulle nevi slovene di Pokljuka, già sede nel 2021 dell’ultima edizione dei Mondiali Senior. Ambizioni importanti per l’Italia, dopo aver raccolto riscontri molto incoraggianti in occasioneprime tre tappe del circuito di Ibu Cupes 2021-. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha diramato la lista degli atleti azzurriper la rassegna continentale di categoria, che scatterà domani con le gare individuali. La squadra femminile sarà composta da Gaia Brunetto, Martina Trabucchi, Ilaria...

