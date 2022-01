Biathlon | i convocati dell’Italia per Anterselva Confermate le squadre di Ruhpolding | 10 azzurri in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 18 gennaio 2022) Terza settimana diconsecutiva per la Coppa del Mondo di2021-2022, che si trasferisce in Italia e per la precisione adda giovedì 20 a domenica 23 gennaio per la settima tappa della stagione dopo i due round tedeschi di Oberhof e. Appuntamento di casa dunque per i biathleti, che proveranno a sfruttare nel migliore dei modi alcune assenze tra le altre Nazionali di punta (in vista della trasferta cinese per le Olimpiadi) per raccogliere risultati pesanti soprattutto in ottica qualificazione diretta per le mass start olimpiche di Pechino.in blocco ledi, al maschile sono statiLukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Tommaso ...