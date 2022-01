Berlusconi al Quirinale? Gianni Letta tira dritto e non risponde. E poi dice: “Io il reale candidato? Ma per carità…” (Di martedì 18 gennaio 2022) Preferisce non commentare l’ipotesi di Berlusconi al Quirinale Gianni Letta, oggi uno degli uomini più vicini al leader di centrodestra. Alla domande de ilfattoquotidiano.it sulle reali possibilità che il numero uno di Forza Italia riesca a trovare i numeri per essere eletto prossimo, l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio sceglie il silenzio. Concede solo una battuta prima di salire in auto: “Io il reale candidato del centrodestra? Ma per carità…” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Preferisce non commentare l’ipotesi dial, oggi uno degli uomini più vicini al leader di centrodestra. Alla domande de ilfattoquotidiano.it sulle reali possibilità che il numero uno di Forza Italia riesca a trovare i numeri per essere eletto prossimo, l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio sceglie il silenzio. Concede solo una battuta prima di salire in auto: “Io ildel centrodestra? Ma per” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Berlusconi malato per andare ai processi, ‘con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici’, ma in corsa per il… - petergomezblog : Quirinale, l’appello di giuristi ed ex presidenti della Consulta: “La candidatura di Berlusconi è un’offesa alla di… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - marta6X6 : RT @petergomezblog: Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è tri… - sandroascoli : Berlusconi al Quirinale, un’onta per la Repubblica -