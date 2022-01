Berlusconi al Colle | non abbiamo influenza sui partiti ma possiamo esprimere il nostro sdegno

(Di martedì 18 gennaio 2022)AL QUIRINALE? NO GRAZIE. Firma anche tu la petizione su Change.org Domenica notte, dopo mesi di silenzio scelto, ho pubblicato nel mio sito una riflessione dal titolo “Quirinale: da ‘Con Disciplina e Onore’ a ‘Con Vergogna e Ludibrio Malavitoso'”, invitando i miei amici ed estimatori a firmare la petizione de Il Fatto Quotidiano su Change.org:al Quirinale: No, Grazie. Nel giro di un quarto d’ora ben 400 persone l’hanno scaricata e la conta continua ancora oggi. Molti mi scrivono che firmano, per cui centinaia di nuove firme si stanno aggiungendo alle altre e l’obiettivo delle 500mila firme diventa più vicino. Sappiamo bene che nonsuiche, peraltro, sono inconsistenti, e se fossero seri dovrebbero dimettersi in blocco.però dare ...

... il quale in effetti al momento è attestato proprio su questa linea), è altresì vero che l'età è uno dei fattori, per lo più non detti, per l'elezione al. Giorgio Napolitano, il presidente più ...Di contro, l'altro grande papabile per la corsa al, il leader di Forza Italia Silvio, ha fatto in parte il percorso inverso: la sua quota di successo era inizialmente data al 6,5% ..."Berlusconi al Quirinale sarebbe lo sfregio più costoso in moralità, immagine e sostanza" - FIRMA LA PETIZIONE ???? change.org/b-no-quirinale ...Fratelli d’Italia è nel centrodestra ma non delega nulla a nessuno. Anche noi abbiamo i nostri nomi. Quali sono? Non li facciamo per non danneggiare l’eventuale candidatura di Berlusconi”. Middle plac ...