Beppe Grillo indagato per traffici di influenze illeciti (Di martedì 18 gennaio 2022) Il co-fondatore e garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo è indagato per traffico di influenze illecito, come riporta Rai news. È quanto emerso nelle ultime ore nell'ambito di un'inchiesta diretta dal PM Cristina Roveda con la coordinazione del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli. Stando a quel che riferiscono gli inquirenti, infatti, "la società Beppe Grillo Srl avrebbe siglato alcuni contratti risalenti al biennio 2018-2019 con la compagnia di navigazione Moby Spa dell'armatore Vincenzo Onorato, che si teme possano essere "fittizi". Per di più, l'ipotesi è che la stipula di suddetti accordi prevedesse ufficiosamente favori ad Onorato da parte del Governo allora pentastellato. Accertamenti in corso sul caso di Beppe Grillo: i primi ...

