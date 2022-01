Beppe Grillo indagato, la doppia nemesi di M5S (Di martedì 18 gennaio 2022) Ne è passata di acqua sotto i ponti dalla primavera del 2016, quando il Movimento 5 stelle, non contento delle dimissioni dell’allora ministra Federica Guidi - intercettata mentre rassicurava il compagno, allora indagato per traffico di influenze illecite, su un emendamento che sarebbe passato - presentava una mozione di sfiducia per tutto il governo. “Tutti sapevano! Tutti a casa”, era il tono dei commenti che si leggevano sul blog delle Stelle. Altri tempi, decisamente. Altri toni, anche. E non solo perché, nel mentre, il Movimento 5 stelle è diventato il partito di maggioranza relativa, nonché - per la terza volta di seguito - forza di governo e i suoi esponenti hanno fatto tante capriole, anche sui temi che fino a poco tempo fa agitava come imprescindibili bandiere. Oggi, più che ogni altro giorno, assistiamo alla nemesi del Movimento 5 stelle. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Ne è passata di acqua sotto i ponti dalla primavera del 2016, quando il Movimento 5 stelle, non contento delle dimissioni dell’allora ministra Federica Guidi - intercettata mentre rassicurava il compagno, alloraper traffico di influenze illecite, su un emendamento che sarebbe passato - presentava una mozione di sfiducia per tutto il governo. “Tutti sapevano! Tutti a casa”, era il tono dei commenti che si leggevano sul blog delle Stelle. Altri tempi, decisamente. Altri toni, anche. E non solo perché, nel mentre, il Movimento 5 stelle è diventato il partito di maggioranza relativa, nonché - per la terza volta di seguito - forza di governo e i suoi esponenti hanno fatto tante capriole, anche sui temi che fino a poco tempo fa agitava come imprescindibili bandiere. Oggi, più che ogni altro giorno, assistiamo alladel Movimento 5 stelle. ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti con la compagnia Moby. #ANSA - beppe_grillo : Nei primi due anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, al ritm… - beppe_grillo : Tra 10 anni collegheremo il nostro cervello a sistemi informatici esterni. Espanderemo così le nostre conoscenze, l… - Alfonso39487669 : RT @Giovann08847544: Notizia Ansa: Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite!! Per alcuni contratti pubblicitari so… - cavicchioli : Beppe Grillo indagato per traffico di influenze illecite. Sono spuntati fuori dei contratti con Moby Lines...… -