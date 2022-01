Beppe Grillo indagato a Milano per i contratti pubblicitari con la compagnia di navigazione Moby di Vincenzo Onorato: «Influenze illecite» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Beppe Grillo è indagato a Milano insieme all?armatore Vincenzo Onorato per traffico di Influenze illecite per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 gennaio 2022)insieme all?armatoreper traffico diper alcunisottoscritti dalladi...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti con la compagnia Moby. #ANSA - beppe_grillo : Tra 10 anni collegheremo il nostro cervello a sistemi informatici esterni. Espanderemo così le nostre conoscenze, l… - beppe_grillo : Nei primi due anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, al ritm… - andreapizzi6 : @gambettino @GuidoCrosetto @beppe_grillo Lei vive nel mondo delle nuvole!!! Si è chiesto come mai le indagini sul f… - Gina76280162 : RT @elevisconti: C'è qualcosa di comico nel fatto che Beppe #Grillo sia stato indagato per lo stesso reato di cui è accusato Tiziano #Renzi… -