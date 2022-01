Beppe Grillo indagato a Milano: l’accusa è di traffico di influenze illecite in cambio dei finanziamenti della Moby di Onorato (Di martedì 18 gennaio 2022) Beppe Grillo è indagato dalla Procura di Milano per traffico di influenze illecite in favore della Moby, in cambio dei contratti pubblicitari sottoscritti tra il 2018 e il 2019 dalla compagnia marittima – di proprietà dell’armatore Vincenzo Onorato – con il suo blog BeppeGrillo.it. A rivelarlo è il Corriere della Sera in un articolo a firma di Luigi Ferrarella. A quanto riferisce l’Ansa è in corso una perquisizione nella sede della BeppeGrillo srl, la società cui è intestato il sito web. I pagamenti di Moby al blog e alla Casaleggio associati (società di consulenza di Davide ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022)dalla Procura diperdiin favore, indei contratti pubblicitari sottoscritti tra il 2018 e il 2019 dalla compagnia marittima – di proprietà dell’armatore Vincenzo– con il suo blog.it. A rivelarlo è il CorriereSera in un articolo a firma di Luigi Ferrarella. A quanto riferisce l’Ansa è in corso una perquisizione nella sedesrl, la società cui è intestato il sito web. I pagamenti dial blog e alla Casaleggio associati (società di consulenza di Davide ...

