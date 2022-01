Belen sta tornando con l' ex marito Stefano Tra cene e incontri | spuntano nuove foto

(Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo quanto riferito dal paparazzo Andrea Franco AlajmoRodriguez eDe Martino si starebbero frequentando di nuovo. Alajmo era uno degli ospiti di Mattino 5. Federica Panicucci già in apertura del programma aveva svelato che...

Quinditornando col suo ex marito", dice il paparazzo. Ricordiamo che, qualche tempo fa, sono uscite le prime foto die Stefano insieme: un vero scoop. Adesso cosa accadrà? La coppia ...Rodriguez, la frase con cui cancella Antonino: una umiliante pietra tombaleBelen Rodriguez e Stefano De Martino, weekend a casa di lui: sempre più vicino il ritorno di fiamma?. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Belen non sembra per niente di triste, è più bella e felice che mai. Poco fa ha postato una nuova canzone e sembra sia dedicata a Stefano De Martino. La splendida showgirl argentina ha sempre un motiv ...