“Belen sta tornando con De Martino”: Un paparazzo ha le foto dei due (Di martedì 18 gennaio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino si frequentano di nuovo: sono pronto gli scatti che saranno pubblicati Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme, parola di paparazzo. Nelle scorse settimane i due sono stati fotografati insieme con il ballerino che l’aveva accompagnata all’aeroporto per la vacanza della showgirl in Sudamerica per poi riprenderla al ritorno. Belen Rodriguez con Stefano De Martino (Getty Images)Già il gossip era impazzito dopo quegli scatti e ora ne arriveranno altri. L’ha detto la persona che ha immortalato i due insieme. Si chiama Andrea Franco Alajmo e questa mattina, 18 gennaio, è stato ospite di Federica Panicucci a Mattino 5. Dopo aver parlato del Grande Fratello Vip 6 (già precedentemente la ... Leggi su ck12 (Di martedì 18 gennaio 2022)Rodriguez e Stefano Desi frequentano di nuovo: sono pronto gli scatti che saranno pubblicatiRodriguez e Stefano Dedi nuovo insieme, parola di. Nelle scorse settimane i due sono statigrafati insieme con il ballerino che l’aveva accompagnata all’aeroporto per la vacanza della showgirl in Sudamerica per poi riprenderla al ritorno.Rodriguez con Stefano De(Getty Images)Già il gossip era impazzito dopo quegli scatti e ora ne arriveranno altri. L’ha detto la persona che ha immortalato i due insieme. Si chiama Andrea Franco Alajmo e questa mattina, 18 gennaio, è stato ospite di Federica Panicucci a Mattino 5. Dopo aver parlato del Grande Fratello Vip 6 (già precedentemente la ...

