Becker: «Djokovic è un combattente da strada, si sente da solo contro il mondo» (Di martedì 18 gennaio 2022) “Se non vieni vaccinato, questo non ti rende automaticamente una persona cattiva. Ci sono molte persone che la pensano come Novak, si fidano del loro forte sistema immunitario e forse hanno anche una visione diversa del mondo. In quanto società democratica, dovremmo consentire anche queste altre opinioni. Nel frattempo abbiamo appreso che nonostante tre vaccinazioni si può anche contagiarsi e trasmettere la malattia. Questa è la cosa diabolica: non esiste una soluzione migliore, solo temporanea. Novak ha fatto una scelta diversa da me e dalla maggior parte delle persone. Ma non ha fatto nulla di illegale”. Boris Becker difende Djokovic. In una lunga intervista alla Faz l’icona del tennis tedesco, ex allenatore del serbo dice che Djokovic “non deve pagare il conto da solo”. Ma che “se ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) “Se non vieni vaccinato, questo non ti rende automaticamente una persona cattiva. Ci sono molte persone che la pensano come Novak, si fidano del loro forte sistema immunitario e forse hanno anche una visione diversa del. In quanto società democratica, dovremmo consentire anche queste altre opinioni. Nel frattempo abbiamo appreso che nonostante tre vaccinazioni si può anche contagiarsi e trasmettere la malattia. Questa è la cosa diabolica: non esiste una soluzione migliore,temporanea. Novak ha fatto una scelta diversa da me e dalla maggior parte delle persone. Ma non ha fatto nulla di illegale”. Borisdifende. In una lunga intervista alla Faz l’icona del tennis tedesco, ex allenatore del serbo dice che“non deve pagare il conto da”. Ma che “se ...

